Больше годового бюджета: ЕС судится с Россией почти на 300 миллиардов евро

Европейский союз обвинил Россию в дискриминации европейских компаний. Отмечают, что это нарушает нормы Всемирной торговой организации, поэтому и требуют компенсировать 290 миллиардов евро.

Подчеркнули, что Россия нарушает политику "импортозамещения". Это противоречит нормам ВТО, а страна является членом организации.

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ЕС обратился в суд

В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей, что составляет около 290 миллиардов евро. Это эквивалентно примерно 20% ВВП России.

Поэтому ЕС подал иск против России.

Что говорят в России

В Москве, конечно же, недовольны действиями ЕС. Там даже назвали жалобу лицемерной, потому что якобы ЕС первым ввел санкции против государства-агрессора.

Замминистра иностранных дел Александр Панкин заявил, что Россия своей "политикой импортозамещения" якобы ничего не нарушила.

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