Больше не будет: "Русское радио Украина" закрыли

В отечественных эфирах "Русское радио Украина" больше не будет звучать. На этих частотах отныне запустят новую радиостанцию.

Над новой станцией будет работать радиогруппа ТАВР. Группа радиостанций TAVR Media сама отказалась от "Русского Радио Украина".

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В группе радиостанций отметили, что репутационные потери понимали еще с 2014 года. Однако сохранили "Русское радио Украина" ради вещания на Восток и юг Украины, а особенно на временно оккупированные территории, учитывая Крым.

Для нас это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию и государственное значение,

– заявили представители "Русского радио Украина".

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