Больше не смогут работать на территории Украины, – Данилов о российской сети Mere

Алексей Данилов сообщил, что российская сеть супермаркетов Mere не имеет права работать в Украине. Соответствующее решение приняли во время заседания СНБО в пятницу, 15 октября.

По словам Данилова, сейчас на территории страны функционирует один супермаркет – в Белой Церкви. Его деятельность секретарь СНБО охарактеризовал как "что-то там возятся".

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Хотел вас предупредить, что на сегодня только единственный город – это Белая Церковь. Там они еще, скажем так, что-то там возятся. Но после сегодняшнего заседания СНБО они уже не могут работать на территории нашей страны,

– подчеркнул Данилов.

Mere в Украине: главное