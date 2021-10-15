Больше не смогут работать на территории Украины, – Данилов о российской сети Mere
15 октября 2021 , 20:12Читати новину українською
Источник:24 канал
Алексей Данилов сообщил, что российская сеть супермаркетов Mere не имеет права работать в Украине. Соответствующее решение приняли во время заседания СНБО в пятницу, 15 октября.
По словам Данилова, сейчас на территории страны функционирует один супермаркет – в Белой Церкви. Его деятельность секретарь СНБО охарактеризовал как "что-то там возятся".
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Хотел вас предупредить, что на сегодня только единственный город – это Белая Церковь. Там они еще, скажем так, что-то там возятся. Но после сегодняшнего заседания СНБО они уже не могут работать на территории нашей страны,
– подчеркнул Данилов.
Mere в Украине: главное
- Летом 2021 года сеть Mere анонсировала открытие в Украине 40 супермаркетов. В частности, в Белой Церкви и Черновцах.
- Данилов тогда заявил, что Mere в Украине не будет работать. Секретарь СНБО отметил: "это спецоперация российских спецслужб, которые сейчас имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время избирательного процесса для достижения своей политической цели".
- В то же время уже в августе появились сообщения, что российские супермаркеты заработали в Никополе и Павлограде Днепропетровской области.
- Данилов назвал эту информацию фейком.