Больше нет группы оккупантов, проскочившей через Кременную, – Арестович

Вокруг города Кременная Луганщины идут бои. Российские пропагандисты лгут, про какие-то успехи в Донецкой и Луганщине.

Об этом 19 апреля сказал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину. Он рассказал, что ситуация на Востоке Украины напряженная.

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"Группа, которая вчера проскочила через Кременную, ее больше нет. Она зачем-то заскочила на скорости", – сказал Арестович.

Россияне снова лгут

По словам Арестовича, россиянам удалось занять определенную часть серой зоны, которую они почему-то называют "взятием Марьинки". Речь идет о примерно 3 – 5 километрах.

Однако в Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что Марьинка полностью находится под контролем Украины. Украинские защитники провели там успешное контрнаступление.

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