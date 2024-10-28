Больше никаких новых ограничений, если КНДР присоединится к войне, – Пентагон о вооружении

Украина не будет иметь никаких ограничений на использование американского оружия, если северокорейские военные вступят в бой против украинских сил.

Об этом заявили в Пентагоне вечером 28 октября. Отмечают, что сейчас северокорейские войска, "вполне вероятно", движутся в направлении Курска.

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В Пентагоне отметили, что эти действия Кремля "будут означать дальнейшую эскалацию и подчеркивать растущее отчаяние президента Путина, поскольку Россия понесла чрезвычайные потери на поле боя".