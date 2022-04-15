Больше общего всепрощения не должно быть, – Стефанчук о коллаборационизме

Спикер Верховной Рады Украины рассказал, что ждет коллаборационистов после войны. Он подчеркнул, что на этот раз обойдется без эфемерной политической ответственности.

В эфире телеканала "Рада" Руслан Стефанчук подчеркнул, что парламент уже работает над привлечением к ответственности коллаборантов. Для этого уже приняли один закон. Впереди еще один – о деятельности пророссийских партий.

Читайте также ГБР задержало лидера ОПЗЖ в Мариуполе: он бывший муж коллаборантки Поклонской

Коллаборационистов ожидает юридическая ответственность

Личное мое мнение, что больше такого всеобщего всепрощения быть не может. Потому что люди, совершившие конкретные преступления против государства, они должны нести не какую-то эфемерную политическую ответственность, а конкретную юридическую,

– подчеркнул он.

Руслан Стефанчук добавил, что парламент работает над тем, чтобы коллаборационизма в Украине больше не было. И народные избранники делают все возможное, чтобы поставить предохранители на будущее.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Украине удалось обнаружить сотни коллаборантов. Больше всего было среди членов партии ОПЗЖ.

К теме – Суд арестовал 154 объекта Медведчука и семьи: смотрите видео