В ефірі телеканалу "Рада" Руслан Стефанчук підкреслив, що парламент уже працює над притягненням до відповідальності колаборантів. Для цього вже прийняли один закон. Попереду ще один – про діяльність проросійських партій.

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На колабораціоністів очікує юридична відповідальність

Особиста моя думка, що більше такого загального всепрощення бути не може. Тому що люди, які вчинили конкретні злочини проти держави, вони повинні нести не якусь ефемерну політичну відповідальність, а конкретну юридичну,

– наголосив він.

Руслан Стефанчук додав, що парламент працює над тим, щоб колабораціонізму в Україні більше не було. І народні обранці роблять усе можливе, щоб поставити запобіжники на майбутнє.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що в Україні вдалося виявити сотні колаборантів. Найбільше було серед членів партії ОПЗЖ.

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