"Больше от политики, чем от права": Рада реагирует на заявления Денисовой на закон об олигархах

Законопроект об олигархах должны проголосовать во втором чтении. Однако депутаты подозревают, что этого не сделают, поскольку документ имеет более тысячи правок, а также перед голосованием его будут рассматривать в Венецианской комиссии.

С письмом в Верховную Раду 6 сентября обратилась омбудсмен Людмила Денисова. Она отметила, что этот законопроект ограничивает права людей.

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"Я читал письмо омбудсмена Денисовой. Она первым пунктом отмечает, что это чрезмерные полномочия президента. Согласен в этом вопросе. Здесь как раз Венецианская комиссия сможет дать много дельных замечаний", – отметил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Что говорят в "Слуге народа"

Некоторые депутаты в "Слуге народа" недоумевают, почему конкретно этот законопроект заинтересовал Денисову. Говорят, что раньше она редко обращалась с такими инициативами и, мол, в этом есть политические интересы.

Мне видится больше в этой позиции от политики, чем от права,

– заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я бы советовал госпоже Денисовой концентрироваться на защите прав прежде всего простых граждан, а не тех, кто может быть потенциально включенным в перечень олигархов и выполнять свою работу в соответствии с законодательством", – сказал он.

Депутаты объединения "Справедливость" подозревают, что монобольшинство будет использовать все возможные способы для того, чтобы затянуть рассмотрение законопроекта об олигархах, потому что он, мол, создает имитацию борьбы с олигархами. В объединении отметили, что законопроект не примут осенью.

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