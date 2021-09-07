"Больше от политики, чем от права": Рада реагирует на заявления Денисовой на закон об олигархах
Источник:24 канал
Законопроект об олигархах должны проголосовать во втором чтении. Однако депутаты подозревают, что этого не сделают, поскольку документ имеет более тысячи правок, а также перед голосованием его будут рассматривать в Венецианской комиссии.
С письмом в Верховную Раду 6 сентября обратилась омбудсмен Людмила Денисова. Она отметила, что этот законопроект ограничивает права людей.
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"Я читал письмо омбудсмена Денисовой. Она первым пунктом отмечает, что это чрезмерные полномочия президента. Согласен в этом вопросе. Здесь как раз Венецианская комиссия сможет дать много дельных замечаний", – отметил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Что говорят в "Слуге народа"
Некоторые депутаты в "Слуге народа" недоумевают, почему конкретно этот законопроект заинтересовал Денисову. Говорят, что раньше она редко обращалась с такими инициативами и, мол, в этом есть политические интересы.
Мне видится больше в этой позиции от политики, чем от права,
– заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Я бы советовал госпоже Денисовой концентрироваться на защите прав прежде всего простых граждан, а не тех, кто может быть потенциально включенным в перечень олигархов и выполнять свою работу в соответствии с законодательством", – сказал он.
Депутаты объединения "Справедливость" подозревают, что монобольшинство будет использовать все возможные способы для того, чтобы затянуть рассмотрение законопроекта об олигархах, потому что он, мол, создает имитацию борьбы с олигархами. В объединении отметили, что законопроект не примут осенью.
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Как в Верховной Раде реагируют на заявления омбудсмена относительно закона об олигархах: смотрите видео
Законопроект об олигархах: что известно
- В июне 2021 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о статусе олигарха в Украине.
- Статус олигарха будут иметь те, кто подпадает под такие критерии: участвует в политической жизни, имеет влияние на СМИ, является монополистом, имеет в собственности 2 миллиарда 270 миллионов гривен.
- В Верховной Раде готовят документ о статусе олигарха в Украине ко второму чтению. На рассмотрение предоставили 1 257 правок.