З листом до Верховної Ради 6 вересня звернулася омбудсмен Людмила Денісова. Вона зазначила, що цей законопроєкт обмежує права людей.

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"Я читав лист омбудсмена Денісової. Вона першим пунктом зазначає, що це надмірні повноваження президента. Згоден в цьому питанні. Тут якраз Венеційська комісія зможе дати багато слушних зауважень", – зазначив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Що кажуть у "Слузі народу"

Деякі депутати у "Слузі народу" дивуються, чому конкретно цей законопроєкт зацікавив Денісову. Кажуть, що раніше вона рідко зверталася з такими ініціативами й, мовляв, в цьому є політичні інтереси.

Мені вбачається більше в цій позиції від політики, ніж від права,

– заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я б радив пані Денісовій концентруватися на захисті прав насамперед простих громадян, а не тих, хто може бути потенційно включеним до переліку олігархів і виконувати свою роботу відповідно до законодавства", – сказав він.

Депутати об'єднання "Справедливість" підозрюють, що монобільшість використовуватиме всі можливі способи для того, щоб затягнути розгляд законопроєкту про олігархів, бо він, мовляв, створює імітацію боротьби з олігархами. В об'єднанні зазначили, що законопроєкт не ухвалять восени.

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