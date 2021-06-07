Больше площади Украины: в Арктике растаял рекордный отрезок льда

В Арктике растаял рекордный по размеру отрезок морского льда. Зимний размер протяженности льда в 2021 году, который достиг пика 21 марта, соответствует 7 наименьшему по величине размеру с 2007 года.

Максимальный размер протяженности арктического льда в этом году достиг пика в 14,77 миллиона квадратных километров.

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В Арктике растаял рекордно большой отрезок льда

Такой показатель на 880 тысяч квадратных километров ниже, чем средний максимум с 1981 по 2010 год. Это эквивалентно отсутствию площади льда, сравнимой с площадью Украины и Италии.

Это видео было сделано с использованием данных, предоставленных Японским агентством аэрокосмических исследований. Его получили с помощью прибора Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2) на спутнике SHIZUKU, который наблюдает за глобальными изменениями на планете.

Климат в Арктике: последние новости

Температура вблизи полярного круга на северо-западе России в конце мая приблизилась к 30 градусам. Это – рекордные показатели для Арктики. Шотландский ученый-метеоролог Дункан Скотт отметил, что в мае в Арктике становится даже жарче, чем почти по всей территории Европы.

Ученые провели новое исследование морского льда в прибрежных районах Арктики по обновленным снежным картам. Результаты их ошеломили, так как выяснилось, что лед в Арктике утончается вдвое быстрее, чем считали до сих пор.

В Арктике растаял рекордный отрезок льда: смотрите видео