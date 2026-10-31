"Больше невозможно": посол Польши в Китае подал в отставку из-за кризиса вокруг суда

В пятницу, 30 октября, посол Польши в Китае Якуб Кумох подал в отставку. Причиной он назвал кризис вокруг Конституционного трибунала.

Дипломат подчеркнул, что дальнейшее исполнение обязанностей для него стало невозможным. Об этом дипломат сообщил в социальной сети X.

Что известно об отставке?

Вечером 30 октября Якуб Кумох официально подал заявление об отставке. Он работал послом Польши в КНР с 6 сентября 2023 года.

В связи с событиями в стране я пришел к выводу, что дальнейшее исполнение обязанностей посла Республики Польша для меня больше невозможно. На сегодняшний день я подал заявление об отставке и просил об увольнении,

– отметил Кумох.

Решение польского представителя поддержали в президентской канцелярии, раскритиковав действия нынешнего правительства в отношении судебной системы страны. Руководитель Управления международной политики президента Республики Польша Марцин Пшидач назвал этот поступок проявлением мужества и ответственности за польскую демократию и имидж государства в мире.

Посол Кумох – опытный дипломат. В прошлом он занимал должности посла Польши в Швейцарии и посла Польши в Турции, а также руководителя Управления международной политики в Канцелярии президента Польши,

– сообщил руководитель Управления международной политики президента Республики Польша Марцин Пшидач.

Что известно о кризисе в Польше?

Вечером 30 октября стало известно об отстранении от исполнения обязанностей председателя Конституционного трибунала Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского. В то же время на странице суда в сети X объявили, что сайт ведомства захвачен посторонними лицами, а руководитель учреждения продолжает работать.

На фоне этих событий президент Польши Кароль Навроцкий срочно прервал свой визит в Сенегал и вернулся на родину. У здания Конституционного трибунала началась акция оппозиции, участники которой во главе с президентом партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским взломали ворота и пытались проникнуть внутрь.

В то же время министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек подал пять ходатайств о снятии иммунитета с руководителей суда. Процедура касается исполняющего обязанности председателя учреждения Богдана Свечковского и его заместителя.

Каковы причины конфликта между правительством и президентом?

Кризис развернулся вокруг попыток правительства Дональда Туска реорганизовать судебную инстанцию и утвердить новый судейский корпус. Президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге часть избранных парламентом судей, а председатель суда Богдан Свечковский не допустил их к осуществлению правосудия.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Польши направила обращение к президенту Каролю Навроцкому с требованием допросить его в качестве свидетеля. Следственные действия связаны с делом о лишении судей Конституционного суда права принимать решения.