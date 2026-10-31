"Більше неможливо": посол Польщі у Китаї подав у відставку через кризу довкола суду

Дипломат наголосив, що подальше виконання обов'язків для нього стало неможливим. Про це дипломат повідомив у соцмережі X.

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Що відомо про відставку?

Ввечері 30 жовтня Якуб Кумох офіційно подав звернення про складання своїх повноважень. Він працював послом Польщі у КНР з 6 вересня 2023 року.

У зв'язку з подіями в країні я дійшов висновку, що продовження виконання обов'язків посла Республіки Польща для мене більше неможливе. Станом на сьогодні я подав заяву про відставку та просив про своє звільнення– зазначив Кумох.

Рішення польського представника підтримали в президентській канцелярії, розкритикувавши дії нинішнього уряду щодо судової системи країни. Керівник Управління міжнародної політики президента Республіки Польща Марцін Пшидач назвав цей вчинок проявом мужності та відповідальності за польську демократію та імідж держави у світі.

Посол Кумоч – досвідчений дипломат. У минулому він обіймав посади посла Польщі у Швейцарії та посла Польщі в Туреччині, а також керівника Управління міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі– повідомив керівник Управління міжнародної політики президента Республіки Польща Марцін Пшидач.

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Що відомо про кризу в Польщі?

Увечері 30 жовтня стало відомо про відсторонення від виконання обов'язків голови Конституційного трибуналу Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського. Водночас на сторінці суду в мережі X оголосили, що відомчий сайт захоплено сторонніми особами, а керівник установи продовжує працювати.

На тлі цих подій президент Польщі Кароль Навроцький терміново перервав свій візит до Сенегалу й повернувся на батьківщину. Під будівлею Конституційного трибуналу розпочалася акція опозиції, учасники якої на чолі з президентом партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським зламали ворота та намагалися потрапити всередину.

Водночас міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек подав п'ять звернень щодо позбавлення імунітету очільників суду. Процедура стосується виконувача обов'язків голови установи Богдана Свечковського та його заступника.

Які причини конфлікту між урядом і президентом?

Криза розгорнулася довкола спроб уряду Дональда Туска перезавантажити інстанцію та затвердити новий суддівський корпус. Президент Кароль Навроцький відмовився привести до присяги частину обраних парламентом суддів, а голова суду Богдан Свечковський не допустив їх до здійснення правосуддя.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура Польщі направила звернення до президента Кароля Навроцького з вимогою допитати його як свідка. Слідчі дії пов'язані зі справою щодо позбавлення суддів Конституційного суду права ухвалювати рішення.