Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами. Свои смертоносные снаряды они выпускали из Белоруссии, а также Черного и Каспийского морей.

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Массовые ракетные обстрелы Украины в субботу

Массовые ракетные удары начались в 5 часов утра 25 июня. Звуки взрывов услышали жители Львовской области - под удар попал Яворовский полигон. Россияне выпустили по военному объекту 6 ракет , 2 из них сбили силы противовоздушной обороны. Атаковали Львовщину из акватории Черного моря.

В результате удара 4 человека получили ранения, поэтому их госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, в домах местных жителей взрывной волной выбило окна.

В то же время кафиры били по Житомирской области из Беларуси. Соседнее государство позволило 6 российским ударным бомбардировщикам Ту-22М3 зайти в свое воздушное пространство и сбрасывать ракеты на Украину. В общей сложности они запустили около 30 ракет, 10 из них сбили ПВО.

Все ракеты попали в военные объекты. К сожалению, один военнослужащий погиб, а еще один – получил ранения.

Еще 20 ракет из Беларуси запустили по Десне на Черниговщине . Известно, что разрушения подверглись объектам инфраструктуры.

Кроме того, 5 ракет типа "Калибр" уготовили по гражданским объектам в Николаевской области . В то же время над Хмельницкой областью ПВО сбили 2 российских смертоносных снаряда. Их обломки рухнули в лесу в Каменец-Подольском районе.

Обратите внимание! Россияне также обстреляли город Сарны Ровенской области. 2 ракеты прилетели в СТО и автосервис. К сожалению, 4 человека погибли, а 14 – пострадали. Однако журналисты The New York Times не указали этот удар на своей карте.

Что происходило в воскресенье

В воскресенье утро в Киеве началось с 4 взрывов. Россияне атаковали 9-этажку в Шевченковском районе столицы Каспийского моря. Кроме того, одна из ракет попала в детский сад, который в то время не работал. Из-за атаки пришлось эвакуировать жителей 2 многоквартирных домов. К сожалению, один человек погиб, а еще 6 человек получили ранения. Среди пострадавших есть 7-летняя девочка . На эту атаку уже отреагировал президент США Джо Байден.

Ракеты прилетели и в Черкасскую область . Повреждение получил объект инфраструктуры. К сожалению, один человек погиб, а еще 5 – пострадали. Заметим, что на карте издания не указал удар по региону.



Как россияне атаковали Украину 25 – 26 июня / Карта The New York Times

К теме смотрите видео о состоянии пострадавших в результате атаки по Киеву: