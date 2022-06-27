Росіяни атакували Україну крилатими ракетами. Свої смертоносні снаряди вони випускали з Білорусі, а також Чорного та Каспійського морів. Журналісти американського видання створили карту, на якій зобразили ракетні обстріли України на вихідних.

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Масові ракетні обстріли України у суботу

Масові ракетні удари почалися о 5 годині ранку 25 червня. Звуки вибухів почули мешканці Львівської області – під удар вкотре потрапив Яворівський полігон. Росіяни випустили по військовому об'єкту 6 ракет, 2 з них збили сили Протиповітряної оборони. Атакували Львівщину з акваторії Чорного моря.

Унаслідок удару 4 людей зазнали поранень, то ж їх госпіталізували у лікарню у стані середньої важкості. Крім того, у будинках місцевих мешканців вибуховою хвилею вибило вікна.

У той самий час окупанти гатили по Житомирській області з Білорусі. Сусідня держава дозволила 6 російським ударним бомбардувальникам Ту-22М3 зайти у свій повітряний простір й скидати ракети на Україну. Загалом вони запустили близько 30 ракет, 10 з них збила ППО.

Усі ракети влучили у військові об'єкти. На жаль, один військовослужбовець загинув, а ще один – зазнав поранень.

Ще 20 ракет з Білорусі запустили по Десні на Чернігівщині. Відомо, що руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури.

Крім того, 5 ракет типу "Калібр" вгатили по цивільних об'єктах у Миколаївській області. Водночас над Хмельницькою областю ППО збили 2 російські смертоносні снаряди. Їхні уламки впали у лісі в Кам'янець-Подільському районі.

Зверніть увагу! Росіяни також обстріляли місто Сарни Рівненської області. 2 ракети прилетіли в СТО та автосервіс. На жаль, 4 людей загинули, а 14 – постраждали. Однак журналісти The New York Times не зазначили цей удар на своїй карті.

Що відбувалося у неділю

У неділю ранок в Києві почався з 4 вибухів. Росіяни атакували 9-поверхівку у Шевченківському районі столиці з Каспійського моря. Крім того, одна з ракет влучила у дитячий садочок, який на той час не працював. Через атаку довелося евакуювати мешканців 2 багатоквартирних будинків. На жаль, один чоловік загинув, а ще 6 людей зазнали поранень. Серед потерпілих є 7-річна дівчинка. На цю атаку вже відреагував і засудив президент США Джо Байден.

Ракети прилетіли й у Черкаську область. Пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури. На жаль, одна людина загинула, а ще 5 – постраждали. Зауважимо, що на карті видання не вказали удару по регіону.



Як росіяни атакували Україну 25 – 26 червня / Карта The New York Times

До теми дивіться відео про стан постраждалих внаслідок атаки по Києву: