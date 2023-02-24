Об этом сообщил депутат партии "Голос" Ярослав Железняк. К слову, ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал лишение мандатов депутатов пророссийской партии.

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Больше всего голосов было против Натальи Королевской

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий трех нардепов пророссийской запрещенной партии ОПЗЖ. По информации Ярослава Железняка, больше всего голосов было против Королевской:

Юрий Солод – 325;

– 325; Наталья Королевская – 332;

– 332; Олег Волошин – 330.



Голосование по досрочному прекращению полномочий Королевской / Фото Ярослав Железняк

Напомним, что ранее эти депутаты написали заявления о сложении мандатов. Отныне в Верховной Раде осталось 405 нардепов.