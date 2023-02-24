Про це повідомив депутат партії "Голос" Ярослав Железняк. До слова, раніше глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував позбавлення мандатів депутатів проросійської партії.
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Найбільше голосів було проти Наталії Королевської
У роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень трьох нардепів проросійської забороненої партії ОПЗЖ. За інформацією Ярослава Железняка, найбільше голосів було проти Королевської:
- Юрій Солод – 325;
- Наталія Королевська – 332;
- Олег Волошин – 330.
Голосування щодо дострокового припинення повноважень Королевської / Фото Ярослав Железняк
Зазначимо, що раніше ці депутати написали заяви на складання мандатів. Відтепер у Верховній Раді залишилося 405 нардепів.