Про це повідомив депутат партії "Голос" Ярослав Железняк. До слова, раніше глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував позбавлення мандатів депутатів проросійської партії.

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Найбільше голосів було проти Наталії Королевської

У роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень трьох нардепів проросійської забороненої партії ОПЗЖ. За інформацією Ярослава Железняка, найбільше голосів було проти Королевської:

Юрій Солод – 325;

– 325; Наталія Королевська – 332;

– 332; Олег Волошин – 330.



Голосування щодо дострокового припинення повноважень Королевської / Фото Ярослав Железняк

Зазначимо, що раніше ці депутати написали заяви на складання мандатів. Відтепер у Верховній Раді залишилося 405 нардепів.