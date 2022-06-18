Больше всего – в Дагестане и Бурятии: СМИ установили данные 3,8 тысяч погибших в Украине россиян

Журналистам и волонтерам удалось установить данные 3798 российских военных, погибших в войне России против Украины. Подавляющее большинство из них – дагестанцы и буряты.

Интересно, что в Бурятии погибших хоронят почти каждый день. А вот обитателей Москвы и Петербурга, где суммарно живет более 12% населения страны, фактически нет в сводках.

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Известно, что журналисты и волонтеры собирают информацию из открытых источников, таких как:

сообщения родственников в соцсетях,

новости в региональных СМИ,

сообщения местных властей.

В то же время количество пропавших без вести и попавших в плен неизвестно.

Где больше потерь россиян

По данным журналистов, больше всего потерь в Дагестане (207 погибших) и Бурятии (164). Сообщения о гибели солдат приходят преимущественно из бедных регионов . Обитателей Москвы и Петербурга, где суммарно живет более 12% населения страны, фактически отсутствует в сводках. Там известно о 8 и 26 погибших соответственно.

Как отмечает издание, среди 3798 сообщений о смерти в 652 случаях говорилось о гибели офицера. Четверть погибших офицеров – старший состав, то есть майоры, подполковники и полковники. 65 – в звании от подполковника и выше.

Существенные потери испытывают и в подразделениях, которые принято считать элитными и наиболее боеспособными – воздушно-десантными войсками (ВДВ), морской пехотой и спецназовцами,

– сообщает издание.

По данным издания, больше всего понесли потери десантники: с начала вторжения в Украину погибли по меньшей мере 774 бойца.

Журналисты пишут, что очень пострадали:

31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из Ульяновска – 59 погибших

247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк (Ставрополь) – 56 погибших,

331 гвардейский парашютно-десантный ударный Костромский полк – 65 погибших.

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Пскова – 74 погибших.

Также погибли по меньшей мере 202 морпеха, 29 пилотов самолетов и 10 — вертолетов.

"Потери среди летчиков особенно болезненны для армии: подготовка одного пилота фронтовой авиации первого класса занимает 7 – 8 лет и стоит почти 3,4 миллиона долларов", – отмечает издание.

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Украинские защитники и защитницы продолжают наносить российским оккупантам значительные потери. По состоянию на 18 июня уже уничтожено 33 350 захватчиков. Только за сутки наши защитники ликвидировали 200 врагов и подвели корабль "Василий Бех".