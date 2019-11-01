Больше оружия и танков: разведка выяснила, что происходит на оккупированном Донбассе
Российское командование не прекращает усиливать оккупационные войска на Донбассе запрещенным минскими договоренностями вооружением и танками.
В частности, Россия передислоцирует к линии соприкосновения танки и самоходные артиллерийские установки, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на главное управление разведки.
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Разведка также выяснила, что боевики держат в боеготовности дежурные огневые средства.
Под видом подготовки к масштабным совместных учений противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика",
– говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты пополняют на полевых складах передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских российских корпусов запасы боеприпасов, в том числе мин и артиллерийских снарядов.
Что происходит на Донбассе?
В районе проведения ООС ввели режим "желтый". Военные и правоохранители на этот период получили специальные полномочия. Командование операции Объединенных сил считает недостаточными меры безопасности, действующие в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской, поэтому их решили усилить.
Разведение сил и средств на Донбассе: коротко
- 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате провели демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
- 29 октября стартовало разведения сил в районе Золотого, проходит оно с обеих сторон – на один километр от позиций и продлится 3 дня, затем в течение 30 дней будут разминировать этот участок;
- Вследствие разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
- Следующим участком для разведения должно стать Петровское 4 ноября, однако эту дату пересмотрят. Боевики обстреляли украинские позиции.
Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала
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