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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Больше оружия и танков: разведка выяснила, что происходит на оккупированном Донбассе

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      Россия продолжает усиливать боевиков на Донбассе
      Россия продолжает усиливать боевиков на Донбассе / Getty Images

      Российское командование не прекращает усиливать оккупационные войска на Донбассе запрещенным минскими договоренностями вооружением и танками.

      В частности, Россия передислоцирует к линии соприкосновения танки и самоходные артиллерийские установки, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на главное управление разведки.

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      Разведка также выяснила, что боевики держат в боеготовности дежурные огневые средства.

      Под видом подготовки к масштабным совместных учений противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика",
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, оккупанты пополняют на полевых складах передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских российских корпусов запасы боеприпасов, в том числе мин и артиллерийских снарядов.

      Что происходит на Донбассе?

      В районе проведения ООС ввели режим "желтый". Военные и правоохранители на этот период получили специальные полномочия. Командование операции Объединенных сил считает недостаточными меры безопасности, действующие в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской, поэтому их решили усилить.

      Разведение сил и средств на Донбассе: коротко

      • 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате провели демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
      • 29 октября стартовало разведения сил в районе Золотого, проходит оно с обеих сторон – на один километр от позиций и продлится 3 дня, затем в течение 30 дней будут разминировать этот участок;
      • Вследствие разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
      • Следующим участком для разведения должно стать Петровское 4 ноября, однако эту дату пересмотрят. Боевики обстреляли украинские позиции.

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Украина – Россия
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