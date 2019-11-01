Затем будет удар по югу Украины, – Климкин о планах России

Россия будет пытаться раскручивать ситуацию в Украине. Кремль захочет не только "объединить" Донбасс, но и посягнет на другие территории – в частности, юг Украины.

В агрессии на юге страны российский президент видит ряд своих интересов, об этом рассказал экс-глава МИД Павел Климкин в интервью "Радио НВ".

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Климкин считает, что Путин попытается расширить зону российской оккупации Донбасса до всей территории Донецкой и Луганской областей.

Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс – а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А затем, я абсолютно уверен, будет удар по Югу,

– сказал Климкин.

Таким образом российский президент захочет решить проблему рейтинга, контроля над Черным морем, создание "квази-Новороссии" и сухопутных коридоров в Приднестровье и аннексированный Крым. Это отсечет Украину от морского пространства.

Угрозу дальнейшей агрессии России в нынешней ситуации видят тысячи людей, которые вышли на акции против введения формулы Штайнмайера. Неоднозначно также оценивают процесс разведения войск, который уже идет в Золотом-4.

Сейчас в районе проведения ООС ввели режим "желтый". Военные и правоохранители имеют на этот период специальные полномочия. Командование операции Объединенных сил считает недостаточными меры безопасности, действующие в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областей, поэтому их решили усилить.



Откуда Россия может напасть на Украину / Инфографика 24 канала