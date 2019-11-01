Потім буде удар по півдню України, – Клімкін про подальші плани Росії
Росія буде намагатися розкручувати ситуацію в Україні. Кремль захоче не лише"об’єднати" Донбас, але й зазіхне на інші території – зокрема, південь України.
В агресії на півдні країни російський президент бачить низку своїх інтересів, про це розповів ексглава МЗС Павло Клімкін в інтерв’ю "Радіо НВ".
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Клімкін вважає, що Путін зробить спробу розширити зону російської окупації Донбасу до всієї території Донецької та Луганської областей.
Якщо вони будуть потім розкручувати ситуацію, щоб "об'єднати" Донбас, – а вони будуть, вони ж паспорти видають на всьому Донбасі, і на нашому теж. А потім, я абсолютно впевнений, буде удар по Півдню, – сказав Клімкін.
Таким чином російський президент захоче вирішити проблему рейтингу, контролю над Чорним морем, створення "квазі-Новоросії" та сухопутних коридорів до Придністров'я і анексованого Криму. Це відсіче Україну від морського простору.
Загрозу подальшої агресії Росії у теперішній ситуації бачать тисячі людей, які вийшли на акції проти вропадження формули Штайнмаєра. Неоднозначно також оцінююєть процес розведення військ, який вже триває у Золотому-4.
Наразі у районі проведення ООС ввели режим "жовтий". Військові та правоохоронці мають на цей період спеціальні повноваження. Командування операції Об’єднаних сил вважає недостатніми заходи безпеки, що діють у зоні бойових дій на Донеччині та Луганщині, тому їх вирішили посилити.
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