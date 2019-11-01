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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Більше зброї і танків: розвідка з'ясувала, що відбувається на окупованому Донбасі

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      Росія продовжує посилювати бойовиків на Донбасі
      Росія продовжує посилювати бойовиків на Донбасі / Getty Images

      Російське командування не припиняє посилювати окупаційні війська на Донбасі забороненим мінськими домовленостями озброєнням і танками.

      Зокрема, Росія передислоковує до лінії зіткнення танки і самохідні артилерійські установки, про це повідомляє пресслужба Міноборони України із посиланням на головне управління розвідки.

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      Розвідка також з’ясувала, що бойовики тримають в готовності до застосування чергові вогневі засоби.

      Під виглядом підготовки до масштабних спільних навчань противник на окремих напрямках здійснює перекидання до лінії зіткнення танків і 122-мм самохідних артилерійських установок "Гвоздика",
      –мовиться у повідомленні.

      Окрім того, окупанти поповнюють на польових складах передових підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських російських корпусів запаси боєприпасів, в тому числі мін і артилерійських снарядів.

      Що відбувається на Донбасі?

      У районі проведення ООС ввели режим "жовтий". Військові та правоохоронці мають на цей період спеціальні повноваження. Командування операції Об’єднаних сил вважає недостатніми заходи безпеки, що діють у зоні бойових дій на Донеччині та Луганщині, тому їх вирішили посилити.

      Розведення сил і засобів на Донбасі: коротко

      • 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
      • 29 жовтня стартувало розведення сил у районі Золотого, відбувається воно з обох сторін – на один кілометр від позицій і триватиме 3 дні, потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;
      • Внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • Наступною ділянкою для розведення мало б стати Петрівське 4 листопада, однак цю дату переглянуть. Бойовики обстріляли українські позиції.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія
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