Большей глупости трудно представить, – Арестович о "грандиозных" планах России по югу

Россияне в своих фантазиях надеются установить контроль над Югом Украины до 9 мая. Однако более нереалистичных планов, чем эти даже трудно представить.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что решение наступать на юге фактически прибавили в кучу глупостей, которые делает Россия.

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Оккупанты не способны выполнить задание Кремля

Россиян ничему не научил первый этап войны, когда они рассеялись по многим направлениям, и сейчас они пытаются сделать то же самое. Мало им Востока.

По словам Алексея Арестовича, политическое руководство ставит задачу, которую военные не способны выполнить, просто физически. Поэтому и назначили генерала Дворникова, чтобы он гнал войска вперед без сожаления.

"Большую глупость трудно представить, они пытаются, имея всего 3 моста за спиной, наступать в сторону Николаева и Кривого Рога. Они не могут поставлять свою группировку должным образом", – заявил Алексей Арестович.

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