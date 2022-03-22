В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

22 марта 2022 , 15:24
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Во многих областях Украины около 15:20 включили сирены оповещения. Жильцам нужно срочно спрятаться в укрытии.

Убедитесь, что ваши соседи и родные услышали о тревоге. Перед тем, как идти в укрытие, не забудьте выключили газ, воду и свет.

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В каких городах тревога

  • Киев,
  • Львов,
  • Черновцы,
  • Ивано-Франковск,
  • Черкассы,
  • Харьков
  • Ровно,
  • Чернигов,
  • Тернополь,
  • Сумы,
  • Одесса,
  • Закарпатье,
  • Полтава,
  • Винница,
  • Хмельницкий,
  • Житомир,
  • Донецк.

Не выходите из укрытия до тех пор, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Ни в коем случае не игнорируйте сирены.

К теме смотрите видео о том, как прошли сутки в Харьковской области: видео

 

Автор: Софія Мінджоса