В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
22 марта 2022 , 15:24Читати новину українською
Во многих областях Украины около 15:20 включили сирены оповещения. Жильцам нужно срочно спрятаться в укрытии.
Убедитесь, что ваши соседи и родные услышали о тревоге. Перед тем, как идти в укрытие, не забудьте выключили газ, воду и свет.
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В каких городах тревога
- Киев,
- Львов,
- Черновцы,
- Ивано-Франковск,
- Черкассы,
- Харьков
- Ровно,
- Чернигов,
- Тернополь,
- Сумы,
- Одесса,
- Закарпатье,
- Полтава,
- Винница,
- Хмельницкий,
- Житомир,
- Донецк.
Не выходите из укрытия до тех пор, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Ни в коем случае не игнорируйте сирены.
К теме смотрите видео о том, как прошли сутки в Харьковской области: видео