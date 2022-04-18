Почти по всей Украине – воздушная тревога: немедленно в укрытие
18 апреля 2022 , 21:22Читати новину українською
В большинстве областей Украины по состоянию на 21:23 18 апреля – воздушная тревога. Людей призывают немедленно уходить в укрытия гражданской защиты.
Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 канал.
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Вечером 18 апреля об опасности предупреждают жителей:
- Львовщины;
- Ивано-Франковщины;
- Волыни;
- Ровненской области;
- Буковины;
- Закарпатья;
- Тернопольской области;
- Винницкой области;
- Хмельницкая область;
- Житомирской области;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Черниговской области;
- Кировоградской области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Луганская область.
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