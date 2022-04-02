В большинстве областей Украины – воздушная тревога
2 апреля 2022 , 17:22Читати новину українською
Приблизительно в 17:15 2 апреля в большинстве областей Украины известили о воздушной опасности. Людей призывают немедленно идти в укрытие.
Из-за угрозы атаки российских захватчиков в большинстве областей Украины сообщили о воздушной тревоге, сообщает 24 канал.
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Воздушная тревога в Украине
Об опасности 2 апреля, примерно в 17:15, известили в таких городах:
- Львов,
- Ивано-Франковск,
- Ровно,
- Луцк,
- Хмельницкий,
- Киев,
- Черкассы,
- Кропивницкий,
- Донецк,
- Запорожье,
- Полтава,
- Днепр,
- Харьков.
Жителей этих городов и областей просят немедленно спуститься в укрытие. Там следует оставаться до отмены сигнала о воздушной тревоге.
Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео