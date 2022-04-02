В большинстве областей Украины – воздушная тревога

Приблизительно в 17:15 2 апреля в большинстве областей Украины известили о воздушной опасности. Людей призывают немедленно идти в укрытие.

Из-за угрозы атаки российских захватчиков в большинстве областей Украины сообщили о воздушной тревоге, сообщает 24 канал.

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Воздушная тревога в Украине

Об опасности 2 апреля, примерно в 17:15, известили в таких городах:

Львов,

Ивано-Франковск,

Ровно,

Луцк,

Хмельницкий,

Киев,

Черкассы,

Кропивницкий,

Донецк,

Запорожье,

Полтава,

Днепр,

Харьков.

Жителей этих городов и областей просят немедленно спуститься в укрытие. Там следует оставаться до отмены сигнала о воздушной тревоге.

Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео