Через загрозу атаки російських загарбників у більшості областей України повідомили про повітряну тривогу, інформує 24 канал.

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Повітряна тривога в Україні

Про небезпеку 2 квітня, приблизно о 17:15 сповістили у таких містах:

  • Львів,
  • Івано-Франківськ,
  • Рівне,
  • Луцьк,
  • Хмельницький,
  • Київ,
  • Черкаси,
  • Кропивницький,
  • Донецьк,
  • Запоріжжя,
  • Полтава,
  • Дніпро,
  • Харків.

Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до скасування сигналу про повітряну тривогу.

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