Почти по всей Украине – воздушная тревога

29 марта 2022 , 23:16
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В большинстве областей Украины по состоянию на 23:17 29 марта – воздушная тревога. Людей призывали срочно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Она спасает жизнь.

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Сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

  • Львовской;
  • Волынский;
  • Ровненской;
  • Хмельницкий;
  • Житомирской;
  • Винницкой;
  • Киевской;
  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Днепропетровской;
  • Полтавской;
  • Запорожской;
  • Харьковской;
  • Сумской.

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