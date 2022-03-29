Почти по всей Украине – воздушная тревога
29 марта 2022 , 23:16Читати новину українською
В большинстве областей Украины по состоянию на 23:17 29 марта – воздушная тревога. Людей призывали срочно уходить в укрытие гражданской защиты.
Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Она спасает жизнь.
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Сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:
- Львовской;
- Волынский;
- Ровненской;
- Хмельницкий;
- Житомирской;
- Винницкой;
- Киевской;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Одесской;
- Николаевской;
- Днепропетровской;
- Полтавской;
- Запорожской;
- Харьковской;
- Сумской.
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