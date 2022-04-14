В большинстве областей – воздушная тревога: бегите в укрытие

Вечером 14 апреля во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу. Людям надо быстро спуститься в укрытие.

Об опасности предупредили на Западе, Севере и Центре Украины. Сирены начали раздаваться около 21:55.

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Где объявили тревогу

Хмельницкая область,

Ивано-Франковская,

Львовская,

Волынская,

Тернопольская,

Закарпатская,

Житомирская,

Ровненская,

Киевская,

Одесская,

Кировоградская,

Черкасская,

Луганская.​

Винницкая,

Днепропетровская.

Людям следует оставаться в укрытии, пока не будет "отбоя" тревоги. О нем скажут с официальных ресурсов или прозвучит второй сигнал сирены.

Игнорировать воздушную тревогу нельзя ни в коем случае. Соблюдение этих правил спасает жизнь.

Важно – Какая ситуация на фронте 14 апреля: возведение Генштаба: