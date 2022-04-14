В большинстве областей – воздушная тревога: бегите в укрытие
14 апреля 2022 , 22:06Читати новину українською
Источник:Карта воздушных тревог
Вечером 14 апреля во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу. Людям надо быстро спуститься в укрытие.
Об опасности предупредили на Западе, Севере и Центре Украины. Сирены начали раздаваться около 21:55.
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Где объявили тревогу
- Хмельницкая область,
- Ивано-Франковская,
- Львовская,
- Волынская,
- Тернопольская,
- Закарпатская,
- Житомирская,
- Ровненская,
- Киевская,
- Одесская,
- Кировоградская,
- Черкасская,
- Луганская.
- Винницкая,
- Днепропетровская.
Людям следует оставаться в укрытии, пока не будет "отбоя" тревоги. О нем скажут с официальных ресурсов или прозвучит второй сигнал сирены.
Игнорировать воздушную тревогу нельзя ни в коем случае. Соблюдение этих правил спасает жизнь.
Важно – Какая ситуация на фронте 14 апреля: возведение Генштаба: