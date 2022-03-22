В большинстве регионов Украины тревога
22 марта 2022 , 06:59Читати новину українською
В большинстве областей Украины раздается тревога. Людям надо немедленно пойти в укрытие.
Звук сирены слышат Львов, Ровно, Ивано-Франковск, Волынь, Черкассы, Киев, Хмельницкий, Полтава, Днепр, Запорожье. Также Закарпатье, Николаев, Одесса, Черновцы, Винница, Житомир, Сумы, Тернополь. Звучит сирена и в Донецкой области, сообщает 24 канал.
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Действия во время тревоги
Когда раздается сигнал воздушной тревоги, стоит быстро выключить газ, свет и другие коммуникации.
Тогда взять сумку со всем необходимым, в частности, документами и водой и спуститься в укрытие. По дороге надо помочь спуститься также старым или немощным соседям, если таковые имеются.
Об отбое тревоги будет сигнализировать следующая сирена.
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