Звук сирени чує Львів, Рівне, Івано-Франківськ, Волинь, Черкаси, Київ, Хмельницький, Полтава, Дніпро, Запоріжжя. Також Закарпаття, Миколаїв, Одеса, Чернівці, Вінниця, Житомир,Суми, Тернопіль. Лунає й сирена в Донецькій області, повідомляє 24 канал.

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Дії під час тривоги

Коли лунає сигнал повітряної тривоги, варто швидко вимкнути газ, світло та інші комунікації.

Тоді взяти сумку з усім необхідним, зокрема, документами та водою і спуститись в укриття. Дорогою треба допомогти спуститись також старим чи немічним сусідам, якщо такі є.

Про відбій тривоги сигналізуватиме наступна сирена.

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