В большинстве регионов Украины – воздушная тревога

22 марта 2022 , 13:29
Читати новину українською

Примерно в 13:20 22 марта в большинстве регионов Украины сообщили о воздушной тревоге. Людей просят немедленно идти в укрытие.

Днем, 22 марта, во многих городах Украины начали оповещать об угрозе атаки российских захватчиков, сообщает 24 канал.

Читайте также У украинской границы Россия формирует сводное подразделение из нескольких частей, – Генштаб

Во многих регионах Украины – тревога

О воздушной тревоге примерно в 13:20 сообщили в таких городах:

  • Львов,
  • Ивано-Франковск,
  • Тернополь,
  • Ровно,
  • Луцк,
  • Хмельницкий,
  • Одесса,
  • Житомир,
  • Киев,
  • Харьков,
  • Чернигов,
  • Черновцы.

Жителей этих городов и соответствующих областей просят немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до отмены сигнала о воздушной тревоге.

Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео

 

Автор: Наталія Пристанська