В большинстве регионов Украины – воздушная тревога
22 марта 2022 , 13:29Читати новину українською
Примерно в 13:20 22 марта в большинстве регионов Украины сообщили о воздушной тревоге. Людей просят немедленно идти в укрытие.
Днем, 22 марта, во многих городах Украины начали оповещать об угрозе атаки российских захватчиков, сообщает 24 канал.
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Во многих регионах Украины – тревога
О воздушной тревоге примерно в 13:20 сообщили в таких городах:
- Львов,
- Ивано-Франковск,
- Тернополь,
- Ровно,
- Луцк,
- Хмельницкий,
- Одесса,
- Житомир,
- Киев,
- Харьков,
- Чернигов,
- Черновцы.
Жителей этих городов и соответствующих областей просят немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до отмены сигнала о воздушной тревоге.
Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео