В большинстве регионов Украины– воздушная тревога

Утром 18 марта во многих городах Украины сообщили о воздушной тревоге. Людей просят немедленно уходить в укрытие.

За несколько минут до 06:00 в городах Украины начали информировать об угрозе атаки российских захватчиков, сообщает 24 канал.

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Почти по всей Украине – тревога

О воздушной тревоге утром 18 марта сообщили в следующих городах:

Львов,

Ровно,

Киев,

Днепр,

Харьков,

Чернигов,

Житомир,

Винница,

Тернополь,

Николаев,

Хмельницкий,

Черкассы,

Ивано-Франковск,

Луцк.

Жителей этих городов и областей просят немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до отмены сигнала о воздушной тревоге.

Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео