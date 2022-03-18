В большинстве регионов Украины– воздушная тревога

18 марта 2022 , 06:17
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Утром 18 марта во многих городах Украины сообщили о воздушной тревоге. Людей просят немедленно уходить в укрытие.

За несколько минут до 06:00 в городах Украины начали информировать об угрозе атаки российских захватчиков, сообщает 24 канал.

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Почти по всей Украине – тревога

О воздушной тревоге утром 18 марта сообщили в следующих городах:

  • Львов,
  • Ровно,
  • Киев,
  • Днепр,
  • Харьков,
  • Чернигов,
  • Житомир,
  • Винница,
  • Тернополь,
  • Николаев,
  • Хмельницкий,
  • Черкассы,
  • Ивано-Франковск,
  • Луцк.

Жителей этих городов и областей просят немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до отмены сигнала о воздушной тревоге.

Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео

 

Автор: Наталія Пристанська