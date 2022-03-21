В большинстве регионов Украины – воздушная тревога

21 марта 2022 , 16:22
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В большинстве регионов Украины около 16:20 объявили воздушную тревогу. Во многих городах это уже не первая опасность за день.

Людям надо срочно бежать в укрытие и ждать там до "отбоя".

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Где объявили тревогу

  • Львов,
  • Хмельницкий,
  • Волынь,
  • Черкассы,
  • Киев,
  • Одесса,
  • Николаев,
  • Харьков,
  • Сумы,
  • Чернигов,
  • Ивано-Франковск,
  • Житомир,
  • Ровно,
  • Черновцы,
  • Тернополь,
  • Днепр,
  • Запорожье,
  • Полтава.
  • Краматорск, Славянск, Лиман.

Об "отбое" сообщат из официальных ресурсов. Также будет звучать второй звук сирены.

Важно – В Киеве и области вводят усиленный комендантский час на полтора суток:

 

Автор: Ольга Музика