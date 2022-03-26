В большинстве западных областей – воздушная тревога

Приблизительно в 16:10 26 марта во многих областях Украины взвыли сирены. Людей просят немедленно пройти в укрытие.

Из-за угрозы атаки российских захватчиков в западных областях Украины включии сигналы воздушной тревоги, сообщает 24 канал.

Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

Воздушная тревога в Украине

Об опасности примерно в 16:10 сообщили в следующих областях:

Львовская,

Волынская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Ровненская.

Жителей этих областей просят немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до отмены сигнала о воздушной тревоге.

Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео