В большинстве западных регионов Украины и Киеве – воздушная тревога: список

Приблизительно в 22:40 19 марта в большинстве западных регионов Украины объявили воздушную тревогу. Сирены раздаются в Волынской, Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областях. Угроза вражеских обстрелов есть и в Житомире и Киеве.

Российские захватчики продолжают бомбить украинские города, сообщает 24 канал. В результате вражеских обстрелов гибнут мирные жители, в том числе маленькие дети. Поэтому игнорировать сообщения о воздушной тревоге категорически нельзя.

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В 5 областях Украины раздаются сирены

В Волынской, Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областях объявили воздушную тревогу. Из-за угрозы вражеских обстрелов там начали раздаваться сирены. Также система оповещения была включена в Житомире и Киеве.

Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию. Перед этим нужно выключить свет, газ и погасить огонь. Кроме этого, о воздушной тревоге следует сообщить своим соседям. Также следует помочь больным и пожилым людям.

До укрытия необходимо добраться как можно скорее. С собой советуют взять мобильный телефон. Обратите внимание, что покинуть хранилище можно только после уведомления об отмене воздушной тревоги.



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