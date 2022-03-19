Російські загарбники продовжують бомбардувати українські міста, повідомляє 24 канал. Внаслідок ворожих обстрілів гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти. Тому ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу категорично не можна.

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У 6 областях України лунають сирени

У Волинській, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожого обстрілу там почали лунати сирени. Також систему оповіщення увімкнули у Житомирі та Києві.

Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим потрібно вимкнути світло, газ та погасити вогонь у помешканнях. Окрім цього, про повітряну тривогу варто повідомити своїх сусідів. Також слід допомогти хворим і людям похилого віку.

До укриття необхідно дістатися якнайшвидше. Із собою рекомендують взяти мобільний телефон. Зауважте, що покидати сховище можна лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.



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