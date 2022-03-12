Большинство американцев считают Украину другом, а Россию – самым большим врагом

Американские избиратели теперь относятся к Украине так же благосклонно, как Франции, Германии и Японии. А еще год назад значительная часть американцев не могли четко ответить на вопрос об Украине или не знали где она.

В новом опросе YouGov 81% американских избирателей считают Украину либо дружественной, либо союзной. Этот показатель не уступает или даже превосходит оценки многих союзников США, таких как Франция или Япония.

Важно 80% украинцев как-то помогают в защите Украины

Более положительные оценки избирателей получили только Великобритания, Канада и Австралия.

2 года назад картина была совсем другой

В последние годы отношение американцев к Украине изменилось больше, чем к любой другой стране. В ходе опроса 2019 года 36% зарегистрированных избирателей не были уверены в дружественности Украины. Тогда только 41% процент назвал нашу нацию дружеской или союзной.

А теперь только 10% не уверены, является ли Украина дружественной – это меньше, чем почти для всех остальных стран.



81% американских избирателей считают Украину либо дружественной, либо союзной / Графика The New York Times

Отношение к России ухудшилось

Почти 70% американцев теперь считают Россию большим врагом, чем любая другая страна в опросе, включая Северную Корею и Иран.



Американцы думают о России Хуже, чем о Северной Корее и Иране / Графика The New York Times

Важно, что в вопросе дружества Украины и России демократы и республиканцы имеют примерно одинаковые мнения.



Отношение американцев к Украине и России с 2019 по 2022 год / Графика The New York Times