У новому опитуванні YouGov 81% американських виборців вважають Україну або дружньою, або союзною. Цей показник не поступається або навіть перевершує оцінки багатьох давніх союзників США, таких як Франція чи Японія.

Важливо 80% українців якимось чином допомагають у захисті України

Більш позитивні оцінки виборців отримали тільки Велика Британія, Канада та Австралія.

3 роки тому картина була зовсім іншою

В останні роки ставлення американців до України змінилося більше, ніж до будь-якої іншої країни. Під час опитування 2019 року 36% зареєстрованих виборців не були впевнені щодо дружності України. Тоді лише 41% відсоток назвав нашу націю дружньою чи союзною.

А тепер лише 10% не впевнені, чи є Україна дружньою – це менше, ніж майже для всіх для всіх інших країн.



81% американських виборців вважають Україну або дружньою, або союзною / Графіка The New York Times

Ставлення до Росії погіршилось

Майже 70% американців тепер вважають Росію більшим ворогом, ніж будь-яку іншу країну в опитуванні, включаючи Північну Корею та Іран.



Американці думають про Росію Гірше, ніж про Північну Корею та Іран / Графіка The New York Times

Важливо, що у питанні дружності України та Росії демократи та республіканці мають приблизно однакові думки.



Ставлення американців до України та Росії з 2019 по 2022 рік / Графіка The New York Times