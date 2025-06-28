Большинство БпЛА летели на Одесскую область: сколько "Шахедов" сбили во время атаки России

В ночь на 28 июня Украина снова оказалась под ударом российских дронов. Всего враг выпустил 23 дрона, почти все сбили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно о ночной атаке БпЛА

В ночь на 28 июня Россия атаковала 23 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с Приморско-Ахтарска и мыса Чауда. Основное направление удара – Одесская область.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 22 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге страны. 21 – сбит огневыми средствами поражения, 1 – локально потерян/подавлен РЭБ,

– указали Воздушные силы.

Попадание ударного БпЛА противника фиксируют в 1 локации – в городе Одесса, а также падение сбитых – на 8 локациях.

Результаты работы по вражеским дронам 28 июня / фото Воздушные силы

Заметим, в Одессе дрон попал в многоэтажку. Погибла супружеская пара, их тела спасатели нашли под завалами. пострадало еще 17 человек, среди которых трое детей.