Большинство британцев считают Brexit провалом: опрос

Более половины британцев считают, что Великобритания совершила ошибку, покинув Евросоюз. Даже часть тех, кто раньше были сторонниками выхода из ЕС, сейчас сильно разочарованы.

Таковы результаты опроса, проведенного Savanta ComRes.

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52% британцев считают, что Brexit был малорезультативен,

36% – что выход из ЕС был успешным.

Сторонников консерваторов не устраивает жизнь за пределами ЕС

Многих сторонников консервативной власти не устраивают уровень жизни за пределами блока. Каждый третий избиратель-консерватор сейчас жалеет, что страна покинула ЕС. Более того, каждый пятый из тех, кто голосует за партию Бориса Джонсона, уверен, что шансы консерваторов возрастут, если они будут обещать возврат в Евросоюз.

В правительстве Британии обещают "возрождение"

Между тем, главный представитель правительства Британии по вопросам Brexit Дэвид Фрост заявил, что "длительная плохая мечта по пребыванию в ЕС" завершилась, а вместо этого началось "британское возрождение".

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Отметим, что пока ни одна британская крупная партия не поддержала официально возвращение в Евросоюз. Лейбористы отвергли даже идею присоединения к единому рынку.