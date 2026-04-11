Большинство – героические защитники Мариуполя: Буданов рассказал, кого вернули домой из плена

Украина и Россия 11 апреля провели обмен пленными. Большинство освобожденных – военные и гражданские, которых держали в российском плену с 2022 года.

Подробнее об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. Кирилл Буданов сообщил, что обмен пленными накануне Пасхи состоялся по поручению президента Украины. На этот раз Украина вернула из российской неволи 175 украинских защитников и 7 гражданских.