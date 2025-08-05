В ночь на 5 августа Россия осуществила самую массированную атаку на Лозовую Харьковской области. В результате этого поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.

Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Что известно об атаке на Лозовую?

В Укрзализныце сообщили, что в результате российской атаки погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В связи с обстрелом уже следует объездным маршрутом поезд №66/65 – 166/165 Умань – Черкассы – Харьков, то же самое ожидает другие поезда краматорского направления – объезд под резервным тепловозом будет генерировать задержку в пределах часа. Пассажиров из/в Лозовую к поездам в Панютино будут доставлять автобусы.

Последствия атаки на Лозовую: видео Укрзализныци

Добавим, что атаку на Лозовую уже прокомментировал и мэр города Сергей Зеленский. По его словам, удар произошел около 03:16. Вследствие этого есть раненые, среди которых двое детей. Также повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор.

На месте атаки работают спасатели, медики и экстренная помощь. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский старостинский округ.