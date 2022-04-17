Большинство молчит, – Чубаров рассказал о настроениях жителей в оккупированном Крыму

На территории временно оккупированного Россией Крыма настроения людей разные. Большинство людей молчат, но пытаются отстраниться от оккупационных властей и ярых пропагандистов.

Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире 24 канала.

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Каковы настроения в оккупированном Крыму

По его словам, к сожалению, в Крыму есть часть людей с пророссийскими взглядами, которые ненавидят Украину. Из-за полномасштабного вторжения России у них возник страх, что война закончится освобождением Крыма украинской стороной.

Те, кто остается пророссийскими, хотят, чтобы все вокруг говорили о поддержке Путина, российской армии и о том, что украинское государство не должно существовать,

– отметил глава Меджлиса.

Однако он подчеркнул, что, несмотря ни на что, таких людей на оккупированном полуострове – меньшинство. Их не столь много, как об этом говорят в Москве.

Как рассказал Чубаров, большинство людей на полуострове пока молчат и ждут, что будет дальше.

"Многие из них думают, что суверенитет Украины восстановят, поэтому они пытаются как можно дальше отстраниться от оккупационных властей, от ярых пропагандистов", – отметил глава Меджлиса.

Однако в Крыму много людей, которые никогда не признавали российскую оккупацию и оставались верными украинскому государству. Сейчас они ужасаются зверствами россиян на другой территории Украины и искренне верят в нашу победу.

Чубаров рассказал о настроениях жителей оккупированного Крыма: смотрите видео