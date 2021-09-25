Большинство немцев не будут скучать по Меркель, – данные опроса

Ангела Меркель проводит последние дни на посту канцлера Германии. В то же время 52% немцев заявили, что не будут скучать по нынешнему лидеру страны.

Детали опроса

38% немцев признались, что им будет недоставать Меркель на посту канцлера. Об этом говорится в результатах опроса института Civey.

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В то же время 4% опрошенных не определились с ответом.

Последние дни каденции Меркель

13 сентября политик отправилась в прощальную поездку на посту канцлера. Она посетила Сербию, а впоследствии – Албанию. Там Меркель встретилась с премьер-министрами 6 западнобалканских государств, которые не входят в ЕС – Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Переговоры были сосредоточены на региональном сотрудничестве.

16 сентября Меркель поговорила с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Среди тем были Украина, Иран, Ливия, Беларусь, климатические вызовы, безопасность и миграция.

Напомним, с прощальным визитом канцлер побывала и в Украине. С Владимиром Зеленским она встретилась 22 августа.

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