Большинство немцев считают невозможным возврат к нормальным отношениям с Россией при Путине

Большинство немцев считают, что немецко-российские отношения полностью разрушены из-за войны России против Украины.

Немцы считают, что отношения с Россией окончательно испорчены

Об этом говорится в опросе института исследования общественного мнения Forsa для журнала International Politik. Оно показало, что более двух третей опрошенных (71 процент) считают невозможным возвращение к отношениям между Москвой и Берлином, пока у власти президент России Владимир Путин.

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Такие настроения у немцев появились из-за захватнической войны, которую Россия развязала против Украины. Чуть меньше четверти (24 процента) считают, что после окончания войны отношения могут вернуться к тому состоянию, в котором они были до войны.

Кто и как голосовал

У 32 процентов мужчин чаще, чем женщины (17 процентов), считают, что возвращение к нормальным отношениям возможно. Кроме того, в восточной Германии 81% людей считают, что немецко-российские отношения останутся безнадежно испорченными даже после окончания войны, в то время как на западе такое мнение поддерживают 69%.

Что касается политических пристрастий партий, то в опросе поражает то, что избиратели ХДС (77 процентов), избиратели СДПГ (76 процентов) и AfD (75 процентов), за которыми идут избиратели зеленых (72 процента) убеждены, что возвращения к довоенным отношениям не будет. Сторонники ВДП реже разделяют такое мнение (66 процентов).

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Немцы хотят видеть Украину в Европейском Союзе

Также ранее опрос показал, что большинство обладающих правом голоса поддерживают присоединение Украины к ЕС в ближайшие несколько лет.

За это высказались 60% опрошенных. Поддержка членства Украины остается на примерно одинаковом уровне с начала полномасштабной войны России против Украины. Почти треть (31%) не видят Украину в составе Европейского Союза в ближайшие несколько лет.

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