Німці вважають що відносини з Росією остаточно зіпсовані

Про це йдеться в опитуванні інституту дослідження громадської думки Forsa для журналу "Internationale Politik". Воно показало, що понад дві третини опитаних (71 відсоток) вважають неможливим повернення до відносин між Москвою та Берліном поки при владі є президент Росії Володимир Путін.

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Такі настрої в німців з'явилися через загарбницьку війну, яку Росія розв'язала проти України. Трохи менше чверті (24 відсотки) що після закінчення війни відносини можуть повернутися до того стану, в якому вони були до війни.

Хто і як голосував

У 32 відсотки чоловіків частіше, ніж жінки (17 відсотків), вважають, що повернення до нормальних відносин можливе. Крім того, у східній Німеччині 81% людей вважають, що німецько-російські відносини залишаться безнадійно зіпсованими навіть після закінчення війни, тоді як на заході таку думку підтримують 69%.

Що стосується політичних уподобань партій, то в опитуванні вражає те, що виборці ХДС (77 відсотків), виборці СДПН (76 відсотків) і AfD (75 відсотків), за якими йдуть виборці зелених (72 відсотки) переконані, що повернення до довоєнних відносин не буде. Прихильники ВДП рідше поділяють таку думку (66 відсотків).

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Німці хочуть бачити Україну в Європейському Союзі

Також раніше опитування показало, що більшість які мають право голосу, підтримують приєднання України до ЄС у найближчі кілька років.

За це висловилися 60% опитаних. Підтримка членства України залишається на приблизно однаковому рівні з початку повномасштабної війни Росії проти України. Майже третина (31%) не бачать Україну в складі Європейському Союзі у найближчі кілька років.

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