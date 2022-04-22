Большинство областей Украины накроют дожди: прогноз погоды на 23 апреля

Погода в Украине в субботу, 23 апреля, будет дождливая и прохладная. Синоптики прогнозируют осадки практически во всех регионах.

В то же время, отмечают, что только на Харьковщине, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине будет светить солнце. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

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Погода в областях Украины

На Западе прогнозируют дождливую погоду, температура составит +10…+14 градусов. В восточных регионах солнечно, а также теплее – днем +15…+18 градусов.

Северные области попадут под осадки, отметки на термометрах там покажут +14…+16 градусов. На Юге тоже дожди, в то же время там ожидают +14...+17 градусов.

В столице Украины 23 апреля пройдет дождь, днем столбики термометров поднимутся до +14…+16 градусов.

Погода в городах Украины 23 апреля

Ужгород – +14...+16

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +14...+16

Винница – +14...+16

Одесса – +14...+16

Николаев – +15...+17

Херсон – +14...+16

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +14...+16

Сумы – +14...+16

Полтава – +14...+16

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +16...+18

Луганск – +15...+17

Харьков – +16...+18

Киев – +14...+16



Погода в Украине 23 апреля / Данные Укргидрометцентра.