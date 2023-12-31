Большинство – по передней линии обороны: ночью враг запустил 49 "Шахедов"

В ночь на 31 декабря россияне массированно атаковали Украину "Шахедами". Агрессор запустил 49 дронов-камикадзе.

Враг атаковал ударными беспилотниками по 3 направлениям. Кроме того, россияне нанесли ракетные удары по Харькову.

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Сколько "Шахедов" сбили ночью

Этой ночью бойцы Путина атаковали ударными БПЛА типа "Shahed" с трех направлений. В частности, мыса Чауда, района Приморско-Ахтарска и Курской области.

В общей сложности было зафиксировано 49 дронов. Также агрессор нанес удар по городу Харьков 6 зенитными управляемыми ракетами С-300.

Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине и Запорожье,

– отметили в Воздушных силах.

Добавили, что в разных регионах Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны, истребительной авиацией и зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожен 21 "Шахед".