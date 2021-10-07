Расследование провели с участием независимых исследователей и издания "Такие дела". Примерно половина из российских эмигрантов уехала в страны СНГ.

К теме Кремль хочет заставить россиян "полюбить родину"

Почему россияне выезжают за границу

Исследователи опросили 900 человек, которые уехали из России. Из них 64% назвали причиной эмиграции стремление к безопасности. Другими популярными причинами среди опрошенных были такие:

стремление получить новый жизненный опыт – 59%;

недовольство политическим положением в России – 54%;

желание стабильности – 53%;

забота о будущем детей – 51%.

Согласно данным ООН, заграницей проживают примерно 10 миллионов граждан России. Это третий в мире показатель после Индии и Мексики.

Статистика эмиграции из России

В начале 2000-х годов россияне чаще всего выезжали преимущественно на Запад. Однако с 2014 года люди эмигрируют из России в соседние страны.

Читайте больше Австрия не примет ни одного беженца из Афганистана: канцлер назвал причину

Самые низкие показатели эмиграций были в 2009 – 2010 годах. Тогда ежегодно за границу выезжали около 100 тысяч человек.

Однако после 2011 года количество эмигрантов неуклонно растет. В течение последних нескольких лет их количество составляет примерно 300 тысяч за год.

Эмиграция в мире: главные новости