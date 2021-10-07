Розслідування провели за участю незалежних дослідників та видання "Такі справи". Приблизно половина з російських емігрантів виїхала до країн СНД.

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Чому росіяни виїжджають за кордон

Дослідники опитали 900 людей, які виїхали з Росії. З них 64% назвали причиною еміграції прагнення до безпеки. Іншими популярними причинами серед опитаних були такі:

прагнення отримати новий життєвий досвід – 59%;

невдоволення політичним становищем у Росії – 54%;

бажання стабільності – 53%;

турбота про майбутнє дітей – 51%.

Згідно з даними ООН, за кордоном проживає приблизно 10 мільйонів громадян Росії. Це третій в світі показник після Індії і Мексики.

Статистика еміграції з Росії

На початку 2000-х років росіяни найчастіше виїжджали переважно на Захід. Однак з 2014 року люди емігрують з Росії у сусідні країни.

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Найнижчі показники еміграцій були у 2009 – 2010 роках. Тоді щорічно за кордон виїжджали близько 100 тисяч людей.

Однак після 2011 року кількість емігрантів невпинно зростає. Протягом останніх декількох років їхня кількість становить приблизно 300 тисяч за рік.

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